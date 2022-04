Williams past logo aan van Grand Prix van Miami

Over iets meer dan een week staat de eerste Grand Prix van Miami op het programma. De teams en de Formule 1 tellen de dagen af tot de race op het gloednieuwe circuit. Veel teams pakken de race aan als een kans om met allerlei speciale acties te komen, zo ook het team van Williams.

De legendarische Britse renstal kijkt reikhalzend uit naar het debuut van de race op de kalender. Eerder kwam het team al met speciale merchandise maar nu is het team een stapje verder gegaan. Ze hebben namelijk hun herkenbare logo aangepast voor het weekend in Miami. De blauwe W is voorzien van een fleurig patroon en is tevens omgedraaid, hierdoor is het de M van Miami.

To celebrate the first ever #MiamiGP, @WilliamsRacing are collaborating with contemporary artist SURGE to give their famous 'W' a fresh, new look.



The special logo will feature on all of Williams' digital platforms throughout their time in Miami.#F1 #WeAreWilliams pic.twitter.com/5mMnLHKBYd