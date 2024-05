Officieel: Alpine trekt technisch kopstuk David Sanchez aan

Het team van Alpine heeft een belangrijke slag geslagen op technisch gebied. De Franse renstal heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat ze een nieuw technisch kopstuk hebben aangetrokken in de persoon van David Sanchez. Hij zal de rol van Executive Technical Director gaan vervullen.

Sanchez vertrok eerder dit jaar bij het team van McLaren na een kort dienstverband. De Britse renstal had hem met veel bombarie aangekondigd, maar na een paar maanden vertrok hij alweer. Bij Alpine vertrokken begin dit jaar meerdere belangrijke technische kopstukken, dus de komst van Sanchez is meer dan welkom voor het worstelende team. Sanchez zal vanuit zijn nieuwe rol de technische afdeling gaan overzien en hij zal direct gaan rapporteren aan teambaas Bruno Famin.

BWT Alpine F1 Team strengthens technical leadership group with appointment of David Sanchez as Executive Technical Director.



