Video: Voorbereidingen Miami in volle gang

Over ruim een week debuteert de Grand Prix van Miami op de Formule 1-kalender. De race rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens belooft een groot spektakel te worden en men kijkt er reikhalzend naar uit. De baan is zo goed als af en men is nu bezig met de aankleding van het circuit.

De pitstraat in Miami is in ieder geval aan aangekleed in de Formule 1-kleuren. De trotse organisatie deelt op sociale media van de pits in opbouw. In de video is te zien dat de zeecontainers met de materialen van de teams en sport gearriveerd zijn. Daarnaast hangen de banners boven de pitboxen ook al.