Red Bull breekt avondklok om door te werken

Het team van Red Bull Racing heeft de nacht van donderdag op vrijdag goed gebruikt voor allerlei werkzaamheden aan de bolides van Max Verstappen en Sergio Perez. Er werden eerder al updates aangekondigd en het lijkt erop dat de Oostenrijkse renstal er stevig aan heeft doorgewerkt.

Jo Bauer van de technische delegatie van de FIA stuurde vanochtend namelijk een document aan de stewards waarin stond dat Red Bull de 'curfew' had overtreden. Deze avondklok geld voor alle teams en moet er voor zorgen dat de teams niet de gehele nacht blijven door sleutelen. Het team krijgt echter geen straf omdat een team het tijdslot maximaal zes keer mag breken.

Het team van Red Bull heeft enkele updates doorgevoerd, waaraan men vermoedelijk sleutelde in de Italiaanse nacht. De Oostenrijkse renstal heeft een update doorgevoerd aan de koeling aan de achterremmen en aan de splitter wing. Red Bull was overigens niet het enige team dat de avondklok heeft gebroken. Ook de teams van Mercedes en Williams hebben doorgewerkt in de nacht.