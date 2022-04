Verstappen snapt Chelsea-move Hamilton niet: "Dacht dat hij Arsenal-fan was"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam gisteren op zeer opvallende wijze is het nieuws. De Brit heeft zich namelijk aangesloten bij een groep investeerders die de voetbalclub Chelsea willen kopen. Hamilton was niet het enige sporticoon onder de investeerders, ook de wereldberoemde tennisster Serena Williams heeft er geld ingestoken.

De move van Hamilton werd met opgetrokken wenkbrauwen ontvangen. De Mercedes-coureur is namelijk al sinds jaar en dag fan van Arsenal, de grote rivaal van Chelsea. Hamilton zou zo'n 12 miljoen euro hebben ingelegd in het project. De club kwam in de verkoop nadat de vorige eigenaar Roman Abramovitsj zijn speeltje noodgedwongen van de hand moest doen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. De Rus was jarenlang eigenaar van de club.

De interesse van Hamilton zorgde voor gelach vanuit de andere coureurs. Voetbalfan Max Verstappen kon er met zijn hoofd niet bij. De Nederlandse Red Bull-coureur had zich in de clubvoorkeur van de Brit verdiept en hij deelde zijn visie. Met een lach sprak hij zich uit bij PA News Agency: "Ik dacht altijd dat hij een Arsenal-fan was. Als je dan als fan van Arsenal achter het eigenaarschap van Chelsea aangaat, dan vind ik dat best interessant. Ik ben zelf een PSV-fan en ik zou dan ook nooit Ajax kopen!"

Eigenaar

Hamilton is daarnaast ook onderdeel van een groep investeerders. Als deze groep daadwerkelijk de nieuwe eigenaar van Chelsea wordt, dan is de Brit slechts voor een klein percentage eigenaar. Verstappen zou zo'n zaak op een iets andere manier aanpakken: "Als ik ooit een voetbalclub koop, dan wil ik wel de volledige eigenaar zijn! Dan kan ik zelf keuzes maken en heb ik niet alleen een klein percentage van de club in handen."