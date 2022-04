Seidl ziet toekomst in samenwerking Sauber en Audi

Het begint er steeds meer en meer op te lijken dat Porsche en Audi de Formule 1 gaan betreden. De twee merken van de Volkswagen-Group flirten al geruime tijd met de koningsklasse van de autosport maar een knoop werd nog niet doorgehakt. Wel lijkt het er nu op dat het de plannen werkelijkheid gaan worden.

Audi werd de afgelopen tijd veelvuldig gelinkt aan het team van McLaren. De Duitsers wilden de portemonnee trekken maar McLaren hield de poot stijf. Teambaas Andreas Seidl heeft over de zaak nagedacht en ziet zelf een ideale andere partner voor Audi. Tegenover Blick is hij duidelijk: "Audi en Sauber zouden een goede combi zijn voor de toekomst. Die Zwitsers hebben een goede infrastructuur met hun windtunnel. Ze zouden klaar zijn voor zo'n uitdaging."

Seidl, die zelf een verleden heeft bij het WEC-team van Porsche, weet echter dat zo'n deal niet zomaar in kannen en kruiken is. De eigenaar van Sauber, de familie Rausing, kan immers de poot stijf houden, zoals McLaren zelf ook deed. Seidl: "Ik denk dat er veel afhangt van de eigenaren van het team. Het is nog maar de vraag hoeveel de familie Rausing wil opgeven."