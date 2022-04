Vier teams werken bandentest af op Imola

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola op het programma. De race in Italië is de eerste Europese Grand Prix van het seizoen en dat is voor de teams de perfecte aangelegenheid om enkele updates uit te testen. Maar ze zijn niet de enige die tests gaan afwerken.

Bandenleverancier Pirelli wil namelijk ook het een en ander uittesten. Na afloop van de race in Imola zullen er namelijk vier teams blijven hangen voor een extra bandentest. Normaliter worden dit soort tests afgewerkt op de circuits van Barcelona en Silverstone maar deze races zijn nu onderdeel van back-to-backs.

Volgende week dinsdag en woensdag zullen de teams van AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine en Ferrari blijven hangen in Imola. Ze zullen voor Pirelli de nodige data gaan verzamelen, door de drukke kalender was het heel erg lastig om data te verzamelen. Later in het seizoen worden er nog meer bandentests uitgevoerd. Negen teams zullen meewerken, alleen het team van Haas heeft besloten niet mee te doen.