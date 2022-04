"Vermoedelijk drie DRS-zones in Miami"

Dit jaar staat de Grand Prix van Miami voor het eerst op de kalender van de Formule 1. De gloednieuwe Amerikaanse race in de staat Florida zal worden verreden op een bijzonder circuit. Men heeft namelijk een bloedsnelle baan aangelegd rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens.

Het lijkt erop dat de organisatie rekent op veel inhaalacties want op een plattegrond die men vorige week deelde staan drie DRS-zones. De coureurs zouden dan voor het eerst hun vleugel kunnen openen bij het opkomen van het start-finishgedeelte. Daarna mag men de DRS ook gebruiken in bocht tien om vervolgens weer de vleugel te openen tussen bocht 16 en 17.

