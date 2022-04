Britse Grand Prix in recordtijd uitverkocht

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. De interesse in de koningsklasse van de autosport is bovengemiddeld hoog en dat merken de circuits. Er worden dan ook zeer veel kaartjes verkocht voor de races op de kalender, overal ter wereld worden records gebroken.

De Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone is een hoogtepunt op de kalender van de sport. Het circuit heeft een reusachtige historie en ook anno 2022 is de race nog steeds zeer populair. De zondag van het Grand Prix-weekend is namelijk nu al compleet uitverkocht, alle 142.000 tickets zijn over de toonbank gegaan.

De Britse Grand Prix wordt pas verreden op 3 juli en is nu al zeer in trek. Volgens de Britse krant The Guardian zijn de kaartjes in een recordtijd verkocht. Tegenover de krant spreekt ook Stuart Pringle, de managing director van Silverstone, zich uit: "We hebben ons nog nooit in een positie bevonden waarbij we zo vroeg in het jaar al onze kaartjes hadden verkocht. We hebben de capaciteit lichtelijk verhoogd door enkele stoeltjes aan onze tribunes toe te voegen. Hierdoor zijn we gegroeid naar een capaciteit van 142.000. Als het op dit tempo doorgaat denken we dat de drie dagen snel zijn uitverkocht."