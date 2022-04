Colton Herta was heel dicht bij Formule 1-zitje in 2022

IndyCar-superster Colton Herta heeft bij een interview met de lokale IndyStar krant in Indianapolis verklaard dat hij voor dit jaar heel dicht bij een Formule 1-zitje zat.

Aan het einde van 2021 was zijn teambaas, Michael Andretti, heel dicht bij een akkoord met Sauber over de overname van het Zwitserse team. Andretti trok uiteindelijk de stekker uit het project.

"Wij waren dichtbij," vertelde Herta, "Heel dichtbij zelfs, de kans was 50 a 60%, misschien nog wel hoger."

Herta gaf uiteindelijk nog meer details prijs: "Het was 'a ride of a lifetime". Op een gegeven moment werden er plannen gemaakt om in het geheim op Fiorano te gaan testen met een Ferrari."

"Ik wilde dolgraag Formule 1 gaan rijden, alleen had ik wel het gevoel dat ik nog terug moest komen naar Indy. Ik wilde hoe dan ook na een eventuele Formule 1-loopbaan terug gaan naar Indianapolis om daar de 500 te gaan rijden. Al met al was het een heftige periode."

Herta krijgt in elk geval support uit een bekende hoek. Voormalig wereldkampioen Formule 1 en Indianapolis 500-winnaar Mario Andretti is duidelijk: "De Verenigde Staten moet, met binnenkort drie races op de kalender, een thuisfavoriet in het veld hebben. Colton is een speciaal talent dat op termijn in de Formule 1 moet gaan rijden."