Wolff looft Verstappen: "Hij is echt de verdiende kampioen"

Max Verstappen rijdt dit seizoen rond met nummer 1 op zijn Red Bull. De Nederlander verdiende het kampioensnummer door vorig seizoen op bloedstollende wijze de wereldtitel veilig te stellen na een langdurig en legendarisch duel met zijn rivaal Lewis Hamilton. De twee kemphanen duwden elkaar met enige regelmaat over het randje.

De twee coureurs en hun teams Red Bull Racing en Mercedes gingen regelmatig ver over de grens in het duel. Het leek er soms op dat de teams en coureurs elkaar het licht in de ogen niet gunden. Terwijl Verstappen en Hamilton een gevecht uitvochten op de baan, vochten teambazen Christian Horner en Toto Wolff een verbaal gevecht uit.

Intelligent

Mercedes-teambaas Wolff maakte zich geheel populair in Nederland met zijn uitspraken en zijn ,logische, onvoorwaardelijke trouw jegens zijn superster Hamilton. Anno 2022 lukt het Mercedes nog niet om aan te haken bij de top en tegenover de Telegraaf is Wolff opvallend lovend over Verstappen: "Het is inderdaad zo dat er afgelopen jaar de nodige controversiële momenten zijn geweest, iedereen heeft zijn eigen kijk op de zaak. De waarheid ligt vaak in het midden. Maar persoonlijk vind ik Max, los van zijn kwaliteiten als coureur, heel erg volwassen en intelligent voor zijn leeftijd."

Respect

Wolff kwam vorig seizoen vaak nogal fanatiek over en op de sociale media kreeg hij de nodige lolbroeken over zich heen na de titelrace. De Oostenrijker is echter verrassend vol lof over Verstappen: "Ik hem enorm veel respect voor hem en zijn vader Jos. Dat zal nooit gaan veranderen, los van de discussies. Als de situatie andersom was geweest, dan hadden we de trofee ook geclaimd en waren we blij geweest. Max heeft het gehele seizoen zeer sterk gereden maar liep ook veel punten mis. Hij is de verdiende kampioen."