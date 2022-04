FIA komt met statement na klachten over snelheid Safety Car

Zodra er in de autosport een incident plaatsvindt of de marshalls de baan op moeten stuurt de wedstrijdleider meestal de safety car de baan op. Het is een gebruikelijk element van de sport en iedereen is er aan gewend, toch klinkt er soms wat kritiek op de safety car. Enkele coureurs zijn soms wat kritisch over de snelheid.

In de Formule 1 gebruikt met afwisselend een safety car van Aston Martin en Mercedes. Afgelopen weekend gebruikte men de groene Aston Martin alleen reed deze niet bepaald door. Vooral Max Verstappen was hier niet bepaald tevreden mee, de Red Bull-coureur omschreef de wagen als een 'groene schildpad'. De coureurs zien namelijk graag dat de safety car doorrijdt zodat ze de temperatuur in de banden kunnen houden.

Verstappen was niet de enige die redelijk kritisch was op de safety car. Autosportfederatie FIA heeft de kritiek ook gelezen en men voelde zich geroepen om een statement uit te brengen. Volgens de FIA is de primaire taak van de safety car niet de snelheid, maar de veiligheid van de coureurs, marshalls en de officials. Volgens de autosportfederatie wordt de snelheid van de safety car bepaald door Race Control en ligt het zeker niet aan de capaciteiten van de auto zelf.