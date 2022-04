Max Verstappen irriteert zich aan groene schildpad

Max Verstappen heeft dit seizoen tijdens de Safety Car-situaties al meerdere malen aangegeven dat deze, naar zijn idee, te langzaam over het asfalt gaat. Ook na de desastreus verlopen Grand Prix in Melbourne, verklaarde onze landgenoot aan de verzamelde pers dat de Safety Car te langzaam is.

"Er is sowieso al weinig grip op dit stratencircuit," begon Verstappen met zijn relaas. "Als je dan ook nog te langzaam over de baan gaat, met 140 km/u over het rechte stuk, terwijl er niets aan de hand is, dan hebben we een probleem. De Safety Car ging als een schildpad over het circuit."

Verstappen stuurt er dan ook op aan dat dit onderzocht moet worden. "Ik vind dat er onderzocht moet worden waarom deze Aston Martin zo langzaam is. De Mercedes Safety Car is wat sneller, maar deze Aston zorgt ervoor dat wij onze banden niet op temperatuur kunnen krijgen."

"Deze auto is gewoon te langzaam en glijd door de bochten heen, als deze auto al bijna geen grip heeft, hoe moeten wij dan grip krijgen in onze auto met afgekoelde banden¨, verklaarde onze landgenoot.

Volgens George Russell is de Aston Martin zelfs vijf seconden per ronde langzamer dan de Mecedes Safery Car. "Wij hebben geen problemen met de Mercedes Safery Car, maar het is duidelijk dat er een substantieel verschil zit tussen beide auto's", verklaarde de podium-klant in Melbourne.