Sainz wil mislukt weekend in Melbourne gebruiken als extra motivatie

Carlos Sainz zegt dat Ferrari en hijzelf hun lessen uit de rommelige Australische Grand Prix-weekend zullen gebruiken als een boost voor komende races. De twee podiumplaatsen van Sainz in de eerste twee races van het seizoen 2022 leken een verre herinnering op zondagavond in Melbourne.

Na de kwalificatie gaf de Spanjaard toe dat alles wat fout kon gaan in de sessie ook fout ging, met een eerste run in Q3 die op slechts enkele meters van de finishlijn werd gedwarsboomd toen een rode vlag uitkwam voor de crash van Alpine-coureur Fernando Alonso. Daarna zorgden technische problemen en koude banden ervoor dat hij op de zondag vanaf de negende plaats op de grid moest starten.

Helaas ging het op zondag van kwaad tot erger toen een slechte start werd verergerd doordat hij van de baan spinde waardoor Sainz's race na slechts een handvol ronden in de grindbak belandde. Op de vraag of zijn weekend Down Under één van de slechtste in zijn carrière was geweest, had Sainz moeite om zich een paar moeilijkere dagen te herinneren: "Het is moeilijk om te beantwoorden, omdat ik me niet precies mijn andere 100 races in de Formule 1 herinner. Het is dus lastig om te weten of het de slechtste is, maar het is zeker een weekend waar het leek alsof het niet goed ging."

"Het zag eruit alsof ik veel mij veel meer thuis voelde in de auto en tijdens het weekend wist ik een aantal sterke ronden te rijden. Uiteindelijk bleek dit één van mijn meest teleurstellende weekenden in de Formule 1 te zijn."

Wingman voor Leclerc

Door het missen van punten voor Sainz in Melbourne en de slechte prestatie op zowel zaterdag als zondag, komt Martin Brundle met de suggestie dat Ferrari binnenkort prioriteit zou kunnen geven aan kampioenschapsleider Charles Leclerc ten nadele van de Spanjaard.

De Sky F1-analist zei: "Het is goed mogelijk dat hij vanaf hier een ondersteunende rol moet spelen voor Leclerc, afhankelijk van hoe de concurrentie zich ontwikkelt en of hij de komende races kan winnen, wat niet uitgesloten is."