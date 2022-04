Pechweekend Aston Martin krijgt mogelijk pijnlijk staartje

Het team van Aston Martin beleefde afgelopen weekend een Grand Prix om snel te vergeten. In bijna elke sessie werd er zware schade gereden door coureurs Lance Stroll en Sebastian Vettel. Het was een enorme dreun voor de Britse renstal in Canadese handen. De gevolgen zijn waarschijnlijk nogal groot.

In de eerste vrije training in Melbourne moest Vettel zijn bolide aan de kant van de baan parkeren met motorische problemen. Hierdoor miste hij de tweede training en een dag later was het weer raak. Vettel crashte al vroeg in de derde training en even later stond ook teammaat Stroll in de muur. Stroll reed daarna in de kwalificatie tegen Nicholas Latifi aan. In de race bleef de pech de ploeg achtervolgen aangezien Vettel uitviel na een crash.

Crashes

Teambaas Mike Krack baalde als een stekker na het weekend vol rampen. De Luxemburger kon tegenover Motorsport.com niet om de grote hoeveelheid schade heen: "Het begon al met motorproblemen op vrijdag en daardoor moest we de PU vervangen. Vervolgens hadden we de crashes waardoor we opnieuw een hoop werk moesten verrichten. Voorafgaand het weekend hadden we het idee dat we sterker zouden zijn."

Invloed

Waarschijnlijk heeft het weekend vol schade gevolgen voor de toekomst van de ploeg. Dankzij de budget cap zal men meer geld moeten uitgeven aan nieuwe onderdelen. Krack: "Als je mee hebt geteld bij de kapotte voorvleugels en ophangingen, dan weet je hoeveel wij er moeten maken voor Imola. En ja, dat gaat invloed hebben. Het is de vraag of we nog ruimte hebben voor ontwikkelingen of dat we het moeten besteden aan nieuwe onderdelen."