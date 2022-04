"Red Bull de snelste in Australische pitstraat"

Red Bull Racing kende een dramatisch weekend in Australië. Regerend wereldkampioen Max Verstappen lag op podiumkoers voordat hij wederom uitviel. De tweede plaats van Sergio Perez was niets meer dan een doekje voor het bloeden. Maar de Oostenrijkse renstal zette wel een andere prestatie neer waar ze trots op kunnen zijn.

Red Bull noteerde in Melbourne namelijk de snelste pitstop van het weekend. In de voorgaande twee Grands Prix was McLaren nog de snelste maar niemand kon in Australië tippen aan de Oostenrijkse ploeg. De monteurs wisselden de banden van Sergio Perez in 2,27 seconden en dat is onder de huidige reglementen zeer snel.