Bottas hekelt gedrag Stroll: "Zo hoor je niet te racen"

Het team van Aston Martin beleefde in Australië een weekend om snel te vergeten. De herstelde Sebastian Vettel kende zeer veel problemen en viel uiteindelijk uit na een crash. Zijn teamgenoot Lance Stroll kwam wel over de finish maar kende niet bepaald een beter weekend, de Canadees liet zich meermaals op negatieve wijze zien.

Tijdens de derde vrije training schoot Stroll in de slotfase van de baan waardoor zijn wagen zwaar beschadigd raakte. Zijn monteurs hadden de wagen net op tijd af voor de kwalificatie waardoor Stroll toch de baan op kwam. Binnen een paar minuten vergat hij in zijn spiegels te kijken en tikte hij zijn landgenoot Nicholas Latifi keihard van de baan. Het leverde Stroll schade en een gridstraf op. In de race verdedigde hij op incorrecte wijze zijn positie en kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden.

Limiet

Stroll verdedigde zijn positie ten opzichte van Valtteri Bottas. De Finse Alfa Romeo-coureur was niet bepaald te spreken over Stroll. Bottas spuwde zijn gal tegenover de internationale media: "Het slingeren maakte het voor mij enorm lastig om te bepalen waar ik naartoe moest. Ik denk dat het nogal op de limiet was. Daarna forceerde hij mij met die inhaalactie van de baan. Ik denk niet dat je zo hoort te racen."

Ocon

Voor Bottas kwam het uiteindelijk allemaal goed. De Fin pakte weer punten en kon tevreden naar huis vertrekken. Toch hebben de capriolen van Stroll er mogelijk voor gezorgd dat Bottas minder punten heeft gepakt. Bottas: "Ik was nogal verbaasd dat ik er voorbij kon komen. Ik denk dat het mij wel veel tijd heeft gekost. Misschien kon ik Esteban Ocon nog bijhalen als dit niet was gebeurd. Maar goed, vier punten is niet slecht."