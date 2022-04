Albon rijdt reusachtige race: "Gevoel dat ik 25 kwalificatierondjes heb gereden"

Alexander Albon reed een briljante Grand Prix in Australië. De Thaise Brit startte de race in zijn Williams als allerlaatste maar kwam dankzij een bijzondere strategie als tiende over de streep. Dat betekende één puntje maar de Thai was er zeer blij mee en ook zijn team was door het dolle heen.

Albon startte de race op de harde band en besloot zeer lang te wachten met een pitstop Doordat iedereen om hem heen wel naar binnen was gedoken voor vers rubber en omdat hij een stevig tempo had reed hij ronde op een positie die hem dikke punten zou opleveren. Hij moest echter nog wel naar binnen voor verse banden en dat deed hij uiteindelijk in de absolute slotfase.

Beloning

De Thaise coureur kwam echter wel op een knappe tiende plaats over de finishlijn. Hij was zeer tevreden en dat liet hij na afloop ook blijken in een persbericht van zijn team: "Ik ben heel erg blij met vandaag. We kwamen vanochtend aan op het circuit en we keken naar onze voorspellingen voor vandaag, die stemden ons verdrietig. Dus dat we vandaag een punt pakken is een prachtige beloning."

Kwalificatierondjes

Om toch nog aan punten te komen besloot men bij Williams voor een nogal gedurfde strategie te kiezen. Dat pakte dus goed uit en Albon was trots: "Het was een race waarin we risico's namen en onze banden in een mooi window kregen. Daarna werd het alleen maar beter. Ik had het gevoel dat ik tijdens de laatste 25 rondjes alleen maar kwalificatierondjes reed. Voor mij is dit echt een bevestiging van het harde werk op de fabriek en op de baan. Dit is een resultaat van de motivatie van het team."