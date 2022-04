Zak Brown wil dat bepaalde circuits gaan roteren op F1-kalender

McLaren-CEO Zak Brown is van mening dat een selectie van meerdere Formule 1-circuits op roterende basis op de F1-kalender moet verschijnen, om meer markten te bereiken. Het aantal races in de sport wordt steeds kritischer bekeken, met een recordkalender van 23 races voor 2022 en met de toevoeging van Las Vegas vanaf volgend seizoen gaan er geruchten dat de kalender nog verder zou kunnen uitbreiden.

De gezondheid en het welzijn van het reizende personeel dat in de Formule 1 werkt, is naar voren gebracht als één belangrijke reden om geen races aan de kalender toe te voegen, waarbij bijna de helft van hun tijd in een jaar weg van huis wordt doorgebracht en lange uren gedraaid worden tijdens het werk. Formule 1-baas Stefano Domenicali is er vast van overtuigd dat de sport een kalender van 30 races zou kunnen vullen, maar Brown voegde zich bij de lijst met mensen die elk jaar oproepen tot een verstandige limiet van het aantal F1-races - en bood zijn oplossing aan over hoe de kalender ingevuld zou moeten worden.

In gesprek met Reuters zegt Brown: "Als je met een toverstaf zou kunnen zwaaien, zou ik zoiets als 21 of 22 races willen zien. Zeventien of 18 races als vaste wedstrijden en zeven of acht die rouleren, omdat ik denk dat we de sport kunnen blijven laten groeien naarmate we meer kwaliteitsmarkten kunnen betreden. Ik zou graag zien dat we in 30 markten actief zijn, maar met maximaal 21 of 22 keer per jaar een Grand Prix-weekend."

"Ik denk dat er A-markten en B-markten zijn waar we racen. Misschien zouden de B-markten om de twee jaar moeten plaatsvinden."

De toevoeging van een derde Amerikaanse race in Vegas wordt gezien als een grote stap in de richting van de Formule 1 die het soort merk in de Verenigde Staten maakt waar het lang naar heeft gestreefd, en de gouverneur van Nevada heeft al aangegeven van plan te zijn dat de race in de stad binnen een paar jaar een 'vlaggenschip' wordt.

Brown denkt dat de toevoeging van Sin City alleen maar een goede zaak zal zijn voor de sport, met Austin en Miami die al op de F1-kalender staan: "We willen de geschiedenis van de sport respecteren, maar er zijn niet veel sporten die de afgelopen tijd niet zijn veranderd om zich aan te passen aan een veranderende wereld. Ik denk dat een race op zaterdagavond in Vegas voor de hand ligt. Ik denk dat dit drie geweldige markten zijn en vanuit Amerikaans oogpunt is dit het perfecte schema."