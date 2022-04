Miami deelt indrukwekkende plannen omgeving circuit

Dit jaar trekt de Formule 1 voor het eerst naar de wereldberoemde Amerikaanse stad Miami. De heren coureurs zullen gaan rijden op een gloednieuw circuit om het Hard Rock Stadium heen. Men doet er in Miami van alles aan om de race enorm aantrekkelijk te maken voor de bezoeker.

Vandaag heeft de organisatie van de Miami Grand Prix een impressie gedeeld van hoe de race eruit komt te zien. In de video valt op dat er om de baan heen van alles te doen valt. Er zullen enorm veel hospitalityzones verreizen rondom de baan maar er zijn nog meer luxe aangelegenheden. Er zal namelijk ook een soort jachthaven verschijnen en zelfs een zwembad.

A closer look at our @F1 @cryptocom Miami Grand Prix Campus, we have something for everyone. 👀



📽 - https://t.co/f38ZUO8Yjh pic.twitter.com/7ksBQbZyuF