McLaren weer de snelste bij de pitstops

Het team van McLaren kende een dramatische seizoenstart in Bahrein maar in Saoedi-Arabië liep het allemaal net iets beter. Lando Norris pakte zijn eerste punten van het jaar en werd zevende in de straten van Jeddah. Daniel Ricciardo leek eveneens op weg naar punten maar viel uit.

Het uitvallen was een teleurstelling voor de Britse ploeg maar toch mag de pitcrew trots zijn op zich zelf. De pitstop van Ricciardo was met 2,41 seconden namelijk de snelste stop van de race. Ook de tweede plaats in het klassement is voor hen, de stop van Norris was namelijk met 2,51 seconden ook vlot. Hiermee winnen ze voor het tweede weekend op rij de award.