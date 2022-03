Leclerc had pole Perez niet zien aankomen: "Morgen is er weer een dag"

Vrijwel het gehele weekend was Charles Leclerc de snelste in Jeddah. De Monegask liet in zijn Ferrari nog maar eens zien dat de concurrentie echt niet om hem heen kan. Ook in de kwalificatie oogde hij sterk en alleen zijn teamgenoot Carlos Sainz leek een echte uitdaging voor hem te vormen.

Maar dat was buiten Sergio Perez gerekend. De Mexicaanse Red Bull-coureur toverde een absurd rondje uit de hoge hoed en pakte, tot zijn eigen verbazing, pole position. Leclerc was in zijn ijzersterke weekend afgetroefd in de kwalificatie en de verbazing was van zijn gezicht af te lezen. Desondanks het nipt mislopen van de pole staat hij morgen toch op de eerste startrij.

Blij

Na afloop van de kwalificatie stond hij al snel interviewer van dienst Johnny Herbert te woord. Het was overduidelijk dat Leclerc pole verwachtte: "Eerlijk gezegd voelde het rondje wel goed, ik ben er best blij mee. De kwalificatie draaide vandaag echt om geen fouten maken en de auto op de baan houden zodat we er vol voor konden gaan in Q3. Ik heb alles bij elkaar geraapt en ben er voor gegaan."

Checo

De pole leek dan ook haast binnen voor Leclerc maar dat was buiten Perez gerekend. De Mexicaan vloog over de baan en dat had Leclerc eerlijk gezegd niet zien aankomen. "Ik had niet verwacht dat Checo nog met dat rondje zou komen, dus daarmee wil ik hem graag feliciteren. Hij heeft het vandaag echt perfect gedaan. Morgen is er weer een dag en we hopen daar op een goede start."