Verstappen: "Geen verschil om de jager te zijn of dat er op je gejaagd wordt"

Max Verstappen werd op 12 december 2021 wereldkampioen Formule 1. Het was een mijlpaal die hij had bereikt en kon vieren met zijn vader Jos Verstappen. Vader en zoon hadden hier uiteraard jaren van gedroomd, maar realiteit werd het pas jaren na zijn debuut in de koningsklasse.

Sinds 2016 rijdt Verstappen voor Red Bull Racing in de F1 en jaagde hij op Lewis Hamilton in de hoop te strijden om de wereldtitel in de Formule 1. Hoewel het in bepaalde jaren goed leek te gaan moest Verstappen met Red Bull vaak het onderspit delven, tot 2021.

Dit jaar verandert het de status van de Nederlander; van jager wordt hij nu de gejaagde en dus mag hij zijn titel gaan verdedigen. Startnummer 33 ruilde hij in voor startnummer 1 en daarmee begon hij afgelopen weekend de eerste race van 2022. Het eindigde in een compleet drama voor Red Bull; Verstappen viel 3 ronden voor het einde uit en in de laatste ronde van de race overkwam dit ook teamgenoot Sergio Perez.

Hoe kijkt Verstappen naar zijn nieuwe status? Op die vraag antwoordde de Nederlander: "Het maakt mij niet echt uit of ik de aanvaller ben of moet verdedigen. Ik begin elk seizoen met de intentie om iedereen te verslaan. Dit jaar is dat hetzelfde. Je hebt er bovendien geen invloed op, want je bent afhankelijk van de auto."

"Als die auto langzaam is ga je niemand verslaan, behalve misschien je teamgenoot. Maar of ik nu de jager ben of degene op wie gejaagd wordt maakt voor mijn aanpak en qua racen geen verschil."