Veel interesse in commentaar Mol, site en app overbelast

Gisteren was het voor het eerst in jaren dat de trouwe Formule 1-kijker het moest doen zonder het stemgeluid van Olav Mol. De legendarische stem van de Formule 1 in Nederland is niet meeverhuisd naar nieuwe uitzender Viaplay. Toch was er de mogelijkheid om de kwalificatie te bekijken met het commentaar van Mol en Jack Plooij.

Mol en Plooij leverden namelijk gewoon commentaar via hun internetradiozender Grand Prix Radio. Ook waren ze te beluisteren via een speciale app. Hierdoor kon men toch gewoon kijken naar de kwalificatie met het commentaar van het bekende commentaar-duo. De interesse hiervoor was zó groot dat de app en site van Grand Prix Radio overbelast raakten.

Veel mensen wilden dus de sessie bekijken met het bekende geluid van Mol en Plooij in de oren. Het Viaplay-commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk was voor veel kijkers nogal wennen. Er waren zeker veel positieve commentaren op de sociale media maar veel mensen moesten toch even wennen. Hierdoor riepen sommige kijkers Viaplay op om alsnog samen te gaan werken met Mol en Plooij.