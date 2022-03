Autosport TV-gids: ogen en oren tekort dit weekend

De ware autosportliefhebber komt aan zijn trekken dit weekend. Naast de Formule 1, kunnen de racefanaten ook genieten van de 12 uur van Sebring, IndyCar, NASCAR en de Formule 2 en Formule 3.

IMSA - 12 uur van Sebring

Het IMSA-kampioenschap begint zaterdagmiddag 16.00 Nederlandse tijd aan de tweede race van 2022. Op het zeer hobbelige old-skool-circuit van Sebring is Racing Team Nederland ook weer van de partij. De Hollanders behaalde in de openingsrace tijdens de fameuze 24 uur van Daytona een sensationele derde plek en hopen de goede lijn door te trekken.

Ziggo Sport zendt de wedstrijd vanaf zaterdagmiddag uit om 16.00 Nederlandse tijd.

IndyCar - Texas Motor Speedway

Rinus VeeKay racet zondagmiddag voor eerst dit jaar op een oval, de Texas Motor Speedway. De kombaan in een vorm van een 'D' is een van de uitdagenste op de kalender door de steile banking.

De openingsrace was drie weken geleden in de straten St. Petersburg waar de Ed Carpenter Racing-coureur zesde werd.

De XEPL 375 op de Texas Motor Speedway is zondag 17.40 uur Nederlandse tijd, te volgen op Ziggo Sport Racing.

Formule 2 en Formule 3

In de Formule 2 en 3 debuteert een Nederlands team, Van Amersfoort Racing. De enige coureur van eigen bodem is Richard Verschoor in de Formule 2, rijdend voor Trident.

In beide klasses is er een sprintrace en hoofdrace. De races zijn te zien via ViaPlay of F1TV.

Zaterdag: sprintrace

F3: 10.45 uur Nederlandse tijd

F2: 17.40 uur Nederlandse tijd

Zondag: hoofdrace

F3: 09.45 uur Nederlandse tijd

F2: 11.40 uur Nederlandse tijd

NASCAR - Atlanta Motor Speedway

De race is zondagavond 20.00 uur Nederlandse tijd, te volgen via Ziggo Sport Racing.