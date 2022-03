De Ferrari en de Mercedes naast elkaar

Aankomend weekend staat de seizoensopener van het nieuwe Formule 1-seizoen op het programma. Door de nieuwe reglementen is het onduidelijk welke teams boven de rest zullen gaan uitsteken. Wel is duidelijk dat de teams van Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari een goed voorseizoen kende.

Vooral de wagens van Ferrari en Mercedes waren zeer verschillend. De nieuwe Mercedes is zeer bijzonder, de wagen heeft namelijk enorm opvallende sidepods. De sidepods schitteren in afwezigheid op de zilveren wagen. Bij Ferrari heeft men echter voor een compleet andere koers gekozen. De sidepods hier zijn reusachtig. Als men de wagens naast elkaar legt is het verschil duidelijk te zien.