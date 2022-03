Betrouwbaarheid Alfa Romeo baart Bottas zorgen

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas had veel plezier in het rijden van de nieuwe auto, maar de Fin maakt zich wel zorgen over de betrouwbaarheid van de bolide. De voormalig Mercedes-coureur ondervond veel problemen en het uitrijden van een Grand Prix is volgens hem niet erg hoopvol.

"Ik zal meer vertrouwen hebben als we volgende week met het team spreken en als ik hoor dat we alle problemen 100% begrijpen en ervoor zorgen dat ze niet opnieuw gebeuren'', zei hij in antwoord op een vraag van RaceFans. “Want op dit moment is mijn grootste zorg het rijden van een wedstrijdafstand."

Vooralsnog zijn de issues elke keer opgelost, maar veel vertrouwen geeft dat nog niet helemaal voor Bottas. "We hebben tijdens deze test meerdere verschillende soorten problemen gehad, maar we hebben ze kunnen oplossen en we hopen alleen dat er geen nieuwe problemen opduiken."

Toch heeft de Fin ook veel pluspunten gezien tijdens de testweken. "Voor de rest heb ik op dit moment het gevoel dat het team een ​​duidelijke stap heeft gemaakt ten opzichte van vorig jaar. En dat is mooi om te zien. Je kent testen, we kunnen het niet in detail vertellen, maar het is niet ver van waar we zouden moeten zijn."

Na hij de laatste testdag zei Bottas zich steeds meer thuis te voelen in zijn C42. "Als het werkt, is het niet slecht", zei hij. “Ik begon de auto echt leuk te vinden. Zowel een hoog brandstofverbruik als een iets lager brandstofverbruik voelde redelijk goed aan. We hebben een duidelijke richting gekregen over de set-up."

Maar aan de rijbaarheid van de wagen moet Bottas nog duidelijk wennen. "Toch is het over het algemeen niet gemakkelijk om de auto snel en vroeg genoeg in de bochten te sturen. Ik denk dat het ook een kenmerk is van de nieuwe banden, ze zijn vrij zwak in het gecombineerd remmen en sturen, vooral de voorbanden."

Tot slot kijkt de Fin tevreden terug: "Het was een goede dag om te leren en het belangrijkste is dat we alle problemen die we nu hebben moeten oplossen."