Verstappen ziet Hamilton niet als enige concurrent

Wereldkampioen Max Verstappen denkt niet dat Lewis Hamilton zijn enige uitdager zal zijn. Op de vraag of de Brit dit jaar weer de te kloppen man is, zei de Red Bull-coureur tegen Sky Germany het volgende "Ik denk het niet. Ook Ferrari ziet er dit jaar sterk uit, althans nu in de tests."

Verstappen durft ook nog niet aan voorspelling te wagen wie gaan strijden om de titels. "Het is moeilijk om de anderen te beoordelen. Sommige teams krijgen nog wat upgrades voor de eerste race." Hij vervolgt: "Het is moeilijk te zeggen. Tot nu toe ziet Ferrari er sterk uit. Mercedes zal er altijd zijn. Voor ons ziet het er positief uit."