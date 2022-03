McLaren werkt filmdag af met aangepaste livery

Het team van McLaren werkte deze week een filmdag af op het circuit van Bahrein. De filmdag was vermoedelijk vooral bedoeld als een soort voorbereiding op de tweede wintertest die vandaag is begonnen op hetzelfde circuit. Uit de beelden op de sociale media van het team blijkt dat er iets bijzonders aan de hand is.

Het lijkt er namelijk op dat men de livery van de nieuwe wagen lichtelijk heeft aangepast. Waar de wagen tijdens de eerste wintertest voornamelijk oranje en blauw was, is dat nu anders. De motorkap van de nieuwe MCL36 is nu namelijk zwart en op bevat sponsoring van de auto-afdeling van McLaren.