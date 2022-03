Bottas: "Ik ben dit jaar beter dan de jaren hiervoor"

Valtteri Bottas heeft toegegeven dat hij niet langer elke week te hard zijn best hoeft te doen om anders achter het stuur te zijn, en dat hij zich kan concentreren op het zijn van de beste versie van zichzelf bij Alfa Romeo. Bottas speelde grotendeels de tweede viool voor Lewis Hamilton in zijn vijf seizoenen bij Mercedes, waarbij de Fin vaak niet in staat was om de zevenvoudig wereldkampioen regelmatig genoeg te verslaan om zelf een zinvolle titeluitdaging aan te gaan.

Tijdens de wintertest in Barcelona legde Bottas de minste ronden af van alle coureurs. Er is voor Alfa Romeo nog veel werk te doen voor het seizoen begint, dus de 3-daagse test later deze week in Bahrein is zeker welkom bij het Italiaanse team. Maar nu hij een decennium in de Formule 1 nadert, zei hij dat hij zich wil concentreren op het beste uit zichzelf halen zonder de van buitenaf te hebben of vergeleken worden met een coureur als Hamilton.

Beter worden

De teamleider van Alfa Romeo zei tegen Motorsport.com: "Als coureur denk ik dat je nooit stopt met leren, zolang je zelf maar open staat om te leren. Dus natuurlijk kijk ik altijd naar gebieden waar ik beter kan worden. Het voelt echt alsof ik nu gewoon de beste versie van mezelf kan zijn, in plaats van te proberen iets anders te zijn en te hard mijn best te doen. Ik voel mij beter dan de jaren hiervoor."

Na een zwaar seizoen waarin Alfa helemaal onderaan eindigde op de negende plaats in het constructeurskampioenschap is het onwaarschijnlijk dat het team uit Hinwil in 2022 regelmatig de kans krijgt op het bereiken van een podium.