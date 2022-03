Krack onder de indruk van nieuwe job: "Het is echt overweldigend"

Het team van Aston Martin is een van de meest ambitieuze renstallen van het Formule 1-veld. De Britse ploeg in Canadese handen wil binnen vijf jaar een gooi doen naar het grote succes en men neemt het doel dan ook zeer serieus. Zo trok men vorig seizoen Sebastian Vettel aan en is men bezig met de bouw van een reusachtige nieuwe fabriek.

Maar aan het begin van het huidige jaar kreeg men te maken met een grote teleurstelling. Teambaas Otmar Szafnauer vertrok en teameigenaar Lawrence Stroll moest op zoek naar een vervanger. De Canadees vond echter al zeer snel een nieuwe teambaas in de persoon van Mike Krack. De voormalige chef van de autosportafbeelding van BMW begon eerder deze week aan zijn job bij de groenkleurige renstal.

Overweldigend

Krack is sinds 1 maart officieel de teambaas en hij is zeer onder de indruk van zijn nieuwe werkgever. Vooral de nieuwbouw maakt veel indruk op Krack, zo laat hij blijken tegenover Motorsport.com: "Het is echt overweldigend. Voor mijn officiële start ben ik hier al een paar keer geweest. Als je dan ziet dat er een enorme fabriek wordt gebouwd dan is dat echt overweldigend en dat moet het ook zijn."

Nederig

De nieuwbakken teambaas is niet van plan om het gehele team gelijk op dag één naar zijn hand te zetten. Krack wil eerst eens kijken hoe alles in zijn werk gaat: "Ik denk dat je op nederige wijze moet beginnen. Als je hier binnenkomt moet je eerst weten hoe dit team werkt. We moeten immers niet vergeten dat dit 'team Silverstone' geweldig is. Ze presteren al jaren structureel beter dan men mogelijk acht."