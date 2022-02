Wanhopig Alpine wil Andretti voorzien van F1-motoren

Nu Andretti Global op zoek is naar een plek op de F1-grid voor 2024, staat Alpine open om het Amerikaanse team van motoren te voorzien. Michael Andretti, die faalde in zijn poging om Sauber te kopen, zou de Formule 1 willen betreden met een gloednieuw team, Andretti Global.

Volgens zijn vader Mario heeft Andretti zich aangemeld om vanaf het seizoen 2024 deel uit te maken van de Formule 1-grid. "Michael heeft een aanvraag ingediend bij de FIA ​​om vanaf 2024 een nieuw F1-team op de been te brengen. Zijn inzending, Andretti Global, heeft de middelen. Hij wacht op de beslissing van de FIA."

Later vertelde Mario dat Andretti al een akkoord heeft voor een motorpartner. Dat zou allemaal bekend worden gemaakt zodra het officieel kan worden aangekondigd dat Andretti Global in de Formule 1 stapt. Mario Andretti wilde die leverancier echter niet noemen.

Alpine zoekt wanhopig

Uiteraard gaan er namen gezocht worden want veel fabrikanten zijn er niet. Amerikanen werken graag samen met het grote merk Ferrari, maar de link tussen Andretti en Honda (tegenwoordig Red Bull Powertrains) is altijd aanwezig.

De andere naam die genoemd wordt is Alpine. Het Franse merk, dat Renault-motoren achterin de wagens heeft, voorziet slechts één team in de F1 van motoren en dat is haar eigen team. Een insider bij Alpine zei vorige week tegen GPToday.net: "Wat denk je van Andretti? Intern is hier aangegeven dat Alpine wanhopig op zoek is naar een tweede team in de F1 om met de Renault-motoren te gaan rijden. Ze willen heel graag alleen krijgen ze er tot nu toe geen gevonden, dus Andretti is een serieuze optie."

Alpine CEO Laurent Rossi zegt dat hij open staat voor samenwerking met Andretti, maar geeft toe dat het op dit moment 'onmogelijk' zou zijn omdat hij wil dat de volledige focus ligt op het team uit Enstone. Andretti zou echter pas vanaf 2024 toetreden, dus Rossi ziet mogelijkheden: "We zijn altijd blij om nieuwe teams in de sport te hebben. Het is goed voor de sport, het is misschien goed voor ons. We zullen zien. Als Andretti ons vraagt en we zijn er klaar voor en de structuur is aanwezig, dan staan ​​we misschien open om hun te helpen."