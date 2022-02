Hamilton fel: "Moeten ervoor zorgen dat de stewards niet meer partijdig zijn"

Vorige week kwam autosportfederatie FIA met enkele hervormingen op het gebied van de wedstrijdleiding. Wedstrijdleider Michael Masi werd vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich, Herbie Blash zal hen ondersteunen en er komt een soort VAR-systeem. De FIA maakte duidelijk dat men de maatregelen had besproken met de teams tijdens een bijeenkomst van de F1 Commission.

Toch willen sommigen dat de FIA met nóg meer maatregelen komt. Op het gebied van de stewards verandert er namelijk maar bar weinig en dat is een doorn in het oog van enkele prominenten. De stewards zijn immers de mensen die echt over mogelijke straffen gaan. De wedstrijdleider heeft niets te maken met het uitdelen van straffen maar toch is er op dat gebied zeer veel veranderd.

Onpartijdig

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton wil dat men ook met hervormingen komt op het gebied van de stewards. De Brit was zeer fel toen hij zich uitsprak op een persconferentie. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We moeten er zeker weten voor zorgen dat we stewards krijgen die niet meer partijdig zijn. Sommige coureurs zijn nogal goed bevriend met bepaalde mensen. Sommige stewards reizen ook nog eens met enkele rijders en voor die coureurs lijken ze tijdens de races ook vriendelijker te zijn. Ik denk dat we echt mensen nodig hebben die extreem onpartijdig zijn."

Vrouwen

Naast neutrale stewards pleit Hamilton ook voor een diverse groep mensen. De maatschappelijk betrokken Brit spreekt zich op felle wijze uit: "Ik zou graag ook meer vrouwen willen zien in de ruimte van de stewards. Ik denk niet dat daar in het verleden veel vrouwen hebben gezeten. Uit mijn hoofd zaten er vorig jaar één of twee. Het zou fantastisch zijn als we daar meer vrouwen hebben. Het zijn ook goed zijn om één mannelijke en één vrouwelijke wedstrijdleider te hebben."