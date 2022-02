Bottas wil ervaring gebruiken om Alfa Romeo te helpen

Het afgelopen seizoen was het laatste Mercedes-jaar van Valtteri Bottas. De Fin kreeg geen contractverlenging en moest na jaren trouwe dienst opzoek naar een nieuwe uitdaging. Hij vond al snel onderdak bij een nieuwe werkgever. Bottas ondertekende een contract bij Alfa Romeo en daar zal hij aankomend seizoen aan een compleet nieuw avontuur beginnen.

Bottas moet eerst nog eventjes wennen aan zijn gloednieuwe werkomgeving. Hij maakte eind vorig seizoen al kennis met zijn nieuwe team toen hij in Abu Dhabi de post season test reed voor de renstal. Vorige week kroop hij al achter het stuur van de nieuwe Alfa. Op het circuit van Fiorano reed hij tijdens een shakedown meerdere rondjes in de nieuwe bolide van zijn nieuwe team.

Verantwoordelijkheid

De Finse coureur hoopt dat hij met zijn ervaring een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de renstal. Bottas is zich bewust van zijn gloednieuwe rol bij de Zwitserse renstal. Tegenover het Spaanse AS spreekt de Fin zich uit: "Met mijn ervaring zal ik gaan proberen het team zoveel mogelijk te begeleiden. Daarnaast zal ik gaan proberen om het team te leiden en op een bepaalde manier zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen."

Lange termijn

Bottas reed de afgelopen jaren aan de kop van het veld. Nu lijkt het erop dat hij genoegen zal moeten nemen met een rol in het middenveld. Hij wil de buitenwereld laten zien dat hij meer is dan de tweede viool van Mercedes. "Ik kan nu mijn tijd hierin investeren. Dit kan gaan helpen om op de lange termijn aan te tonen dat er ook een leven is buiten het team van Mercedes."