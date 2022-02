Video: Aan boord bij de eerste rondjes van de nieuwe McLaren MCL36

Gisteren reed het team van McLaren een shakedown op het circuit van Barcelona. De Britse renstal stuurde Lando Norris in de nieuwe oranje bolide het circuit op en dat liet zijn team niet stilletjes voorbij gaan. De formatie had een blik cameramensen opengetrokken om het special moment vast te leggen.

Tijdens de filmdag werden de nodige opnames gemaakt en het team deelt dan ook de onboard-beelden van de rondjes van Norris. De Brit stuurde de wagen naar buiten in gezelschap van een camerawagen en op zijn wagen waren ook de nodige camera's gemonteerd. Op onderstaande beelden is te zien hoe een rondje Barcelona eruit ziet vanuit de cockpit van de nieuwe MCL36.

Hop on-board as @LandoNorris takes the #MCL36 for its first run! 🤩



Watch every angle on @YouTube now. 👇