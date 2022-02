Latifi klaagt over slecht zicht

Nicholas Latifi heeft bevestigd dat het zicht van de coureur dit jaar een stap achteruit heeft gezet. Collega F1-coureur Lando Norris zei deze week dat het zicht in de cockpit dit jaar 'anders' is vanwege de grotere wielen en de spatborden die erop zijn bevestigd. "Dat kan een probleem worden op circuits als Monaco of Singapore", zei hij.

Latifi reed deze week op Silverstone zijn eerste echte meters achter het stuur van de nieuwe Williams FW44. Na de shakedown zei de Canadees: "De baan was nat en ik wilde natuurlijk geen onnodige risico's nemen. Ik heb daardoor niet veel geleerd van deze eerste ronden."

"Maar net als de andere coureurs die tot nu toe de kans hebben gehad om te rijden, merkte ik dat het zicht slechter is geworden vanwege de grotere wielen", vertelde Latifi aan La Presse. "Het is niet makkelijk, maar het is iets waar we aan zullen moeten wennen. Met de tijd zullen we weten hoe ver we kunnen gaan. Het gevoel achter het stuur lijken ook anders te zijn vanwege de nieuwe aerodynamica."