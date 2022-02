Video: Ferrari draait fans warm met bijzonder filmpje

Ferrari trekt vanmiddag het doek van de gloednieuwe F1-75 waarmee ze dit jaar willen meestrijden om de prijzen. De wagen lekte gisteren al uit op sociale media dus het is geen grote verrassing meer. Toch doet Ferrari er alles aan om de fans wereldwijd warm te laten draaien voor het grote moment.

Om 14:00 trekt Ferrari het doek van de wagen waarmee Charles Leclerc en Carlos Sainz aankomend seizoen om de prijzen willen duelleren. Om de fans vast warm te laten lopen deelt de legendarische Italiaanse renstal vandaag een video waarin ze de evolutie van de wagens door de jaren heen laten zien.

The only team to be there from the very start, passing through different technological eras.



We’re incredibly proud of where we’ve come from and where we’re going 🙌



See you at 2 PM for the launch of F1-75 🥳#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/zEA9lHa999