Dit is de echte Williams FW44 op het circuit

Williams presenteerde vanmiddag om 14:00 uur de nieuwe wagen van 2022. De FW44 zag het levenslicht tijdens de livery launch, maar dat was zoals bij een aantal teams ook het geval was niet de echte wagen. Het ging slechts om de showcar van de FIA.

Het Britse team bracht kort geleden echter naar buiten dat het vandaag een shakedown heeft verricht op het circuit van Silverstone. Het was regenachtig maar Nicholas Latifi zat achter het stuur in wat de echte Williams is, die er zeer interessant uit ziet.

Het is duidelijk een ander ontwerp dan we bijvoorbeeld bij McLaren of Aston Martin hebben gezien. De Williams heeft een vrij brede golvende neus die wat weg heeft van een Indy-car look. Wat ook opvalt is het extreem slanke uiterlijk aan de achterkant van de FW44.

Daarnaast heeft het een pushrod voorwielophanging en een pullrod achterwielophanging en een enorme airbox boven de helm van de coureur.

Bekijk hieronder de foto's van de echte Williams FW44