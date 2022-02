Red Bull RB18 van Verstappen krijgt elke race nieuwe onderdelen

Met gloednieuwe technische reglementen in het spel zegt Christian Horner dat de RB18 een 'prototype' is dat tijdens elk raceweekend zal evolueren. De Red Bull-teambaas zegt zelfs dat de auto "nooit twee keer in dezelfde configuratie zal rijden".

In de Formule 1 rijden dit seizoen volledig nieuwe auto's op basis van ground effect-aerodynamica, waarbij wordt afgestapt van de traditionele luchtstroom boven de auto. Het idee is dat de nieuwe auto's minder vuile lucht creëren, waardoor ze elkaar veel beter kunnen volgen en er beter geracet kan worden.

Hoewel Red Bull Racing het tweede team was dat zijn auto onthulde, koos het team uit Milton Keynes voor een ouderwetse livery presentatie met een showauto. Het team maakte toen duidelijk dat ze niet van plan waren om de geheimen van de RB18 aan de concurrentie te onthullen, terwijl ze zich voorbereiden om de wereldtitel van Max Verstappen te verdedigen.

In plaats daarvan zal de nieuwe auto alleen te zien zijn op de eerste dag van de shakedown. Red Bull stelt dat zelfs de auto zelfs anders zal zijn wanneer de eerste test in Barcelona plaatsvindt en tijdens de tweede test in Bahrein zal de RB18 opnieuw anders eruit zien, met grote veranderingen tijdens de openingsrace in Bahrein. Vanwege de vele updates noemt Red Bull-teambaas Horner de huidige wagen een 'prototype'.

De Brit: "De auto is een prototype en in principe evolueert hij bij elke race, hij zal nooit twee keer in dezelfde configuratie rijden, dus de wagen krijgt elke race updates. Nu moeten we dat doen binnen het kader van de financiële reglementen, dus we moeten heel kieskeurig zijn in waar we ons geld aan uitgeven om deze auto dit jaar te ontwikkelen."

Grootste wijziging in 30 jaar

De teambaas herhaalde zijn overtuiging dat dit de grootste verandering in de technische reglementen van de Formule 1 is in zo'n drie decennia.

"Het is de grootste regelwijziging die we in de afgelopen 30 jaar hebben gezien, dus alles aan het chassis is voor dit jaar veranderd", voegde hij eraan toe. "Het doel van de verandering in het ontwerp is om de auto's elkaar beter te laten volgen om betere inhaalmogelijkheden te creëren en om dichter wiel-aan-wiel races te creëren."

"Dat hebben we vorig jaar volop gezien, dus als we dat dit jaar door deze reglementen nog dichter bij elkaar krijgen, wordt het een legendarisch seizoen."