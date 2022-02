Doohan stapt over van Red Bull-opleiding naar Alpine

Alle Formule 1-teams kijken met argusogen naar de toekomst. De huidige coureurs zullen namelijk niet nog 20 jaar actief zijn in de koningsklasse van de autosport. Men kijkt dan ook naar jong talent en veel teams hebben dan ook een opleidingsploeg waarin ze hun talenten opleiden voor het grote werk.

Ook het team van Alpine heeft een opleidingsploeg. Aankomend seizoen rijden daarin vier getalenteerde coureurs. Regerend Formule 2-kampioen Oscar Piastri maakt geen deel meer uit van de opleidingsploeg. De Australiër heeft een stap gezet en is aankomend seizoen reservecoureur bij de Franse ploeg. Ook Guanyu Zhou heeft de renstal verlaten, hij racet aankomend seizoen voor Alfa Romeo in de Formule 1.

Red Bull

Alpine heeft op opleidingsgebied wel een slag geslagen. Ze hebben namelijk Jack Doohan toegevoegd aan hun juniorenprogramma. Doohan maakte vorig jaar nog deel uit van de juniorenploeg van Red Bull. Doohan krijgt gezelschap van Olli Caldwell, ook hij is nieuw in de ploeg. Caio Collet en Victor Martins zijn daarnaast nog steeds onderdeel van het juniorenprogramma.

Teams

Caldwell en Doohan rijden aankomend seizoen in de Formule 2. In de hoogste opstapsklasse zullen de twee een gooi gaan doen naar de wereldtitel. Collet en Martins zullen actief blijven in de Formule 3. Ze komen uit voor het Nederlandse team MP Motorsport en ART. Caldwell gaat rijden voor UNI Virtuosi, ook Doohan rijdt voor dit team.