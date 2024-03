Doohan gaat bijzondere demorun verzorgen in Melbourne

Over anderhalve week staat de Australische Grand Prix in Melbourne op het programma. De race op het circuit van Albert Park is razend populair bij de fans en de coureurs. Dit jaar zal er een zeer speciale demorun gaan plaatsvinden tijdens het Australische raceweekend.

Het team van Alpine heeft namelijk bekend gemaakt dat hun reservecoureur Jack Doohan een demorun zal gaan verzorgen. Het wordt een speciale demorun, want de Australiër zal samen met zijn vader Mick Doohan de baan gaan betreden. Doohan senior is een legende op twee wielen en hij zal gaan rijden met een Honda-motorfiets uit de MotoGP. Jack Doohan zal plaatsnemen achter het stuur van een Benetton B200 uit 2000.

