Doohan rijdt vrije trainingen voor Alpine in Mexico en Abu Dhabi

Ook dit seizoen zijn alle teams verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Veel teams moeten hier nog aan voldoen, het team van Alpine heeft nu bekend gemaakt wie er voor hun zal gaan rijden. Men heeft weinig verrassend gekozen voor Jack Doohan.

De Australische coureur fungeert dit seizoen als de reservecoureur van Alpine en hij kwam ook vorig jaar al in actie tijdens een aantal vrije trainingen. Doohan neemt volgende week in Mexico voor het eerst dit seizoen plaats achter het stuur van de A523. In Abu Dhabi zal hij zijn tweede vrije training van het seizoen gaan rijden. In beide gevallen rijdt hij in VT1, het is niet bekend wie er aankomende week in Mexico zijn auto moet afstaand aan Doohan.