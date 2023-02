Doohan nieuwe reservecoureur van Alpine

Het team van Alpine presenteerde gisteren de nieuwe A523 aan de rest van de wereld. De Franse renstal pakte uit met een uitgebreide show in de Britse hoofdstad Londen. Aan het einde van de launch kwam met nog met meerdere opvallende berichten naar buiten, zo werd ook de nieuwe reservecoureur gepresenteerd.

Het team van Alpine maakte namelijk bekend dat Jack Doohan zal gaan fungeren als de officiële reservecoureur van de renstal. De jonge Australiër maakt sinds vorig jaar onderdeel uit van de Alpine Academy en is de vooruitgeschoven pion in deze opleidingsploeg. Vorig seizoen mocht hij in Mexico en Abu Dhabi al twee vrije trainingen rijden voor Alpine, hij kwam daarmee voor het eerst in actie in een officiële Formule 1-sessie.

Doohan ontbrak gisteren in Londen bij de show. De Australiër had namelijk verplichtingen in de Formule 2, hij begint aan zijn tweede fulltime seizoen in de hoogste opstapklasse en hij gaat rijden voor het team van Virtuosi Racing. Doohan werd afgelopen seizoen zesde in de Formule 2. In 2021 reed hij zes races in de F2 en eindigde hij als tweede in de Formule 3. Dit jaar zal hij dus gaan fungeren als de stand-in van Esteban Ocon en Pierre Gasly.