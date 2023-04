Doohan werkt Alpine-test af op Silverstone

Aangezien het seizoen tot het einde van deze maand stil ligt, moeten de teams manier vinden op hun coureurs bezig te houden. Veel coureurs zijn aanwezig op de fabriek voor bijvoorbeeld simulatorwerk, maar een aantal reservecoureurs mag zich opmaken voor het echte werk.

Ook het team van Alpine koos voor een testdag op het circuit van Silverstone. Reservecoureur Jack Doohan kwam daar gisteren in een vermoedelijk verouderde auto. De Australiër verrichte de test als onderdeel van zijn reservecoureur-programma, zo meldt de renstal. Eerder deze week kwam Aston Martin-reserve Felipe Drugovich ook al in actie tijdens een soortgelijke test. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn tot nu toe de enige twee racecoureurs die ook een test uitvoerden.

Testing ✅ Jack was back in the seat today at Silverstone, as part of his Reserve Driver Programme.#Alpine pic.twitter.com/G96rrWjW2F