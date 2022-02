F1-debutant Zhou vindt het niet erg dat fans hem zien als pay driver

Guanyu Zhou is ervan overtuigd dat hij thuishoort in de Formule 1. De 22-jarige debutant werd vorig jaar niet alleen derde in de Formule 2, hij zal de stap maken van Alpine-ontwikkelingsrijder naar de allereerste Chinese Formule 1-coureur in 2022.

In gesprek met de Zwitserse krant Blick zegt Zhou: "In China is het heel moeilijk om te komen waar ik nu ben. Ik moest deze droom van jongs af aan met volle inzet nastreven. Het risico dat ik het niet zou halen in de Formule 1 was 80 procent. Ik moest mezelf altijd bewijzen in de Formule 4, Formule 3 en Formule 2. Ik moest altijd races winnen en voor de titel strijden."

Perceptie pay driver

Sommigen zien zijn banden met de moderne economische grootmacht van de Chinese regering en geldschieters echter als een duidelijk teken dat Zhou door Alfa Romeo is getekend als 'pay driver'.

Op de vraag of hij op een missie is om die perceptie te veranderen, hield Zhou vol: "Ik heb geen invloed op wat bepaalde mensen denken. Maar ik denk dat ik in de Formule 2 heb laten zien dat ik heb wat nodig is om in de Formule 1 te komen. Ik heb daar races gewonnen en voor de titel gevochten. Nu is het aan mij om ook in de Formule 1 te laten zien wat ik kan."

Bekendheid in China

Zhou's deal met Alfa Romeo heeft in China - een land dat niet bekend staat om zijn grote publieke belangstelling voor de autosport - tot veel bijval in de media geleid. Hij staat op het punt om net zo beroemd te worden als basketballer Yao Ming of de nieuwe Olympische gouden medaillewinnaar skiën Eileen Gu.

"Er zijn nog steeds grote verschillen tussen mij en de namen die je noemt", glimlachte Zhou. "Gu is een Olympisch kampioen. Ik ben aan de andere kant geen wereldkampioen en zal dat doel niet meteen bereiken. Ik moet mezelf eerst verder ontwikkelen."

"Maar ik wil wel voor China in de autosport bereiken wat Yao Ming voor China in het basketbal heeft bereikt. Veel Chinezen zijn al geïnteresseerd in de Formule 1, maar als ik hier goed werk doe, weet ik zeker dat meer mensen in China mijn carrière zullen volgen."