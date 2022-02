Perez maakt Red Bull sterker vanwege zijn ervaring

Jonathan Wheatley zegt dat fans de uitdaging waar Sergio Perez vorig seizoen voor stond toen hij overstapte naar Red Bull niet moeten onderschatten, en prijst de inspanningen van de Mexicaanse coureur. Na zeven seizoenen bij Aston Martin (voorheen Racing Point en Force India), stapte Perez voor het seizoen 2021 over naar Red Bull Racing.

Perez kon zich in de kwalificaties niet meten met zijn teamgenoot en zelfs het vermogen van Perez om zijn banden goed te managen tijdens de races niet genoeg om hem mee te laten doen in de titelstrijd. Terwijl zijn teamgenoot Max Verstappen de titel won met 395,5 punten, werd Perez vierde in het klassement, 200 punten achter de Nederlander.

Heel moeilijk

Hij won echter wel een Grand Prix, die van Azerbeidzjan in Bakoe. Hiermee is Perez de eerste teamgenoot van Verstappen die een race weet te winnen sinds Daniel Ricciardo. De Australier lukte dat in 2018 tijdens zijn laatste seizoen voor het Oostenrijkse team. Zijn opvolgers Pierre Gasly en Alex Albon slaagden hier beiden niet in.

"Het is heel moeilijk om die overstap van een klein team naar een groot team te maken. Heel moeilijk", vertelde sportief directeur Wheatley aan The Jack Threlfall Show podcast. "Het is moeilijk om te begrijpen hoe je de middelen en mensen die je tot je beschikking hebt op de juiste manier kunt gebruiken en om het kaf van het koren te scheiden."

"Dat is wat een meer ervaren coureur in een team brengt. Ze weten wat belangrijk is. Uit alle informatie die ze hebben opgedaan tijdens die run, die ronde of die race, focussen ze op wat hen tegenhoudt om sneller te gaan. Checo is daar natuurlijk een meester in. Hij begrijpt het precies."

Perez beter dan Gasly en Albon

Vóór Perez reed Red Bull met Pierre Gasly en Alex Albon, Gasly promoveerde na slechts één seizoen in de Formule 1 richting Red Bull Racing en Albon na slechts 12 races. Beide coureurs werden al snel uit het team gezet; Gasly keerde terug naar AlphaTauri en Albon kreeg een rol als testrijder voordat hij bij Williams tekende voor het seizoen 2022.

Wheatley zegt dat Perez, die zijn debuut maakte in 2011, het werken ook heel anders voor hem als sportief directeur. Hij zei: "We hebben hier veel jonge coureurs binnengehaald, ik denk meer dan de meeste grote teams normaal gesproken doen, en ik heb daar een kennisbank van opgebouwd, van hoe je de coureurs moet ondersteunen en helpen door die overgangsjaren heen. Nu, met Checo, is dat totaal anders. Het was om eerlijk te zijn meer zoals toen we Mark Webber in het team haalden. We haalden een zeer ervaren man binnen, met een enorme hoeveelheid F1 ervaring."

"We hebben van hem geleerd, het heeft ons sterker gemaakt. Hij heeft van ons geleerd en dat heeft hem sterker gemaakt", voegde hij eraan toe.

Perez blijft dit seizoen bij Red Bull. Wheatley hoopt dat de gloednieuwe 2022-auto's hem op gelijke voet zullen brengen met Verstappen, die sinds 2016 bij Red Bull rijdt. "Ik hoop echt dat Checo, met deze verandering in de technische regels dit jaar, zich volledig zal kunnen aanpassen in de auto en ons zal laten zien waartoe hij echt in staat is."