Aston Martin onthult AMR22 als nieuwe uitdager

Het team van Aston Martin heeft vandaag het doek getrokken van de nieuwe AMR22. Het is de eerste Aston Martin onder de nieuwe reglementen en het is de wagen waarmee Sebastian Vettel en Lance Stroll een aanval willen plegen op de topteams. De wagen werd onthuld middenin het Aston Martin-hoofdkantoor in Gaydon en werd op het podium geflankeerd door enkele bijzondere productieauto's.

Na een langdurige speech van teameigenaar Lawrence Stroll werd het doek ,in de kleuren van de Britse vlag, op flitsende onthult aan de buitenwereld. Echter waren de eerste beelden van de wagen al uitgelekt op het internet. Het is de eerste wagen waarop de logo's van hoofdsponsor Aramco te zien zijn. De wagen is dit jaar compleet groen, door het vertrek van sponsor BWT zijn de roze tinten verdwenen.

Na een spectaculaire onthullingsshow verschenen Vettel en Stroll op het podium en gaven daarmee ook een eerste blik op de nieuwe teamkleuren. De ambities zijn hoog gespannen maar Lance Stroll ontweek op slinkse wijze vragen over mogelijke overwinningen. Tijdens de presentatie benadrukte men voortdurend dat ze hard werken aan een vijfjarig plan, het aankomende seizoen is slechts het tweede jaar uit het stappenplan.