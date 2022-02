Williams-teambaas klopt zichzelf op de borst: "Zonder mij had Verstappen geen F3 gereden"

Jost Capito is de belangrijkste man binnen het team van Williams. Hij is naast teambaas van het Britse team ook de CEO, en besprak in de Collecting Cars podcast zijn diverse relaties met grote namen uit de Formule 1. De 63-jarige Duitser leidde Williams naar hun beste seizoen sinds 2017 nadat hij bij hen kwam in 2021.

Capito klopt zichzelf op de borst in de podcast want hij beschrijft waardoor Max Verstappen in 2014 Formule 3 reed. Zonder de hulp van Capito zou de Nederlander niet actief zijn geweest in die klasse, zo stelt hij.

"Ik heb in mijn tijd bij Volkswagen ervoor gezorgd dat Max Verstappen een motor kreeg van ons merk zodat hij met Van Amersfoort in de Formule 3 kon racen. Als ik mijn hand niet in het vuur had gestoken, had hij dat jaar geen F3 gereden."

"Toen kwam hij na een paar Formule 3-races meteen bij Red Bull terecht. Ik heb dat met Helmut Marko besproken. Dus ik heb een goede relatie met Red Bull, ze vertrouwen me."

Relaties met Red Bull

De Red Bull-connectie strekt zich ook uit tot Marko's vriend, de eigenaar van het bedrijf Dietrich Mateschitz. Dat werd duidelijk toen Capito sprak over het aantrekken van Red Bull-reservecoureur Alex Albon als de vervanger van George Russell.

Daarbij moest hij op een dun touwtje balanceren, met het risico om Red Bull aan de ene kant van streek te maken en aan de andere kant Toto Wolff, hoofd motorsport bij Mercedes, de technische partner van Williams en aartsrivaal van de Oostenrijkse energiedrankgigant.

"Het was makkelijker dan iedereen denkt", zei Capito. "Ik heb een goede relatie met Red Bull omdat ik in de Sauber-tijden (1996) veel met hen heb samengewerkt, dus ik ken Mateschitz persoonlijk heel goed en zij waren de hoofdsponsor bij Volkswagen voor het rallyprogramma."

"Ik heb echter ook een goede relatie met Toto. Toen ik de leiding had bij Volkswagen en hij bij Mercedes, moesten we allebei de Formule 3 op een goede manier runnen en samen is dat ons uiteindelijk gelukt."

"Ik heb een vertrouwensrelatie met Red Bull en die heb ik ook aan de kant van Mercedes. Ik denk dat ze me allebei vertrouwen, dus we gaan er op een goede manier mee om, zodat het Mercedes of Red Bull of hun concurrentieproblemen niet schaadt."