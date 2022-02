Albon mag rijden onder Thaise vlag na terugdraaien dopingsancties

Aankomend seizoen keert Alexander Albon weer terug op de grid. De Britse Thai stond afgelopen seizoen aan de zijlijn nadat Red Bull Racing hem had gedegradeerd tot reservecoureur. Dit jaar is hij echter weer terug achter het stuur, hij heeft een contract getekend bij Williams en gaat daar een duo vormen met Nicholas Latifi. De Thaise vlag is dus weer terug.

Dat Albon weer mag rijden onder de Thaise vlag was lange tijd niet zeker. De Thaise anti-dopingautoriteit had er een potje van gemaakt en ze voldeden niet aan de World Anti-Doping Code. De overkoepelende agentschap WADA legde de Thaise collega's dan ook sancties op. Hierdoor mochten sporters tijdens wereldkampioenschappen en andere grote internationale wedstrijden niet uitkomen onder de Thaise vlag. De Formule 1 is een wereldkampioenschap dus dit zou voor Albon een probleem opleveren.

Londen

Albon kan nu echter opgelucht adem halen, de WADA draait de sancties namelijk snel terug. De Thaise anti-dopingautoriteit heeft de problemen opgelost en alles lijkt weer koek en ei. Albon zelf is geboren in de Britse hoofdstad Londen en hij bracht het grootste gedeelte van zijn jeugd daar dan ook door. Dankzij zijn Thaise moeder heeft hij ook een Thais paspoort en hij racet dan ook onder die vlag.

Mazepin

De aanstaand Williams-coureur is echter niet de enige op de grid die te maken heeft met doping-schermutselingen in het moederland. Nikita Mazepin rijdt namelijk onder neutrale vlag omdat de WADA sancties heeft genomen tegen zijn thuisland Rusland. Rondom de Olympische Winterspelen in Sotsji viel er namelijk het één en ander voor op doping gebied waardoor er sancties zijn ingesteld.