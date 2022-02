Plan voor bijzondere luxe verblijven naast circuit Silverstone

Al geruime tijd zoekt men naar manieren op de fans nog dichterbij de Formule 1-actie te brengen dan dat nu al kan. Op enkele circuits kunnen vermogende autosport-fanaten al dichtbij komen door vlak naast het circuit te resideren. In Monaco ligt de haven vlak naast de baan tijdens het Grand Prix-weekend immers altijd vol met grote jachten.

Op het circuit van Silverstone is het zo goed als onmogelijk om de race te bekijken vanaf een grote boot. Toch hebben slimme zakenlieden een oplossing bedacht om ook hier zeer dicht langs de baan te verblijven. Men heeft namelijk het idee om 60 luxe verblijven en een clubhuis te bouwen, vlak langs de legendarische baan.

